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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Оренбург» забил «Спартаку» после ошибки Ву при пасе. Гузина перехватил мяч в центре поля и отдал голевую на Куля

Ошибка защитника « Спартака » Кристофера Ву привела к пропущенному голу в матче с « Оренбургом ». Встреча 6-го тура Альфа-Банк РПЛ проходит на «Лукойл Арене» (1:1, второй тайм).

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