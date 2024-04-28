Таджики что-то задумали: их МИД рекомендует своим не ездить в РФ

Владимир

Ты сам себе противоречишь. Почему лезгины, аварцы, даргинцы, кумыки, лакцы, каратинцы, кайтаги и много еще других называют себя дагестанцами, если они даже друг друга не понимают, языки у них разные, а общаются между собой на русском? А почему бы лезгины, аварцы, даргинцы, кумыки, лакцы, каратинцы, кайтаги и много еще других не называли себя русскими? Ведь они живут в России и все знают русский. Какое они отношение имеют к Дагестану, кроме как территориально?