Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Лежнин
    Нужно и медаль выпустить - за победу над (оборонительным альянсом)  НАТОЙ, на землях Новоросии и Малороссия в 2022г.Генсек НАТО Столт...
  • Владимир Моргунов
    не было никаких иностранцев на параде 45 ??!!Колонну пленных немцев прогнали по Москве летом 1944 года !! Куда полезн...Генсек НАТО Столт...
  • Юрий анин
    Генсек НАТО Столт...

Таджики что-то задумали: их МИД рекомендует своим не ездить в РФ

Таджики что-то задумали: их МИД рекомендует своим не ездить в РФ

# Чернильница Напугали так напугали, даже и не знаю как мы это переживём! Вчера мы с вами уже обсуждали некоторые странности, так или иначе связанные с миграционными делами и надо сказать, что в миграционной политике видны определенные позитивные моменты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир
Ты сам себе противоречишь. Почему лезгины, аварцы, даргинцы, кумыки, лакцы, каратинцы, кайтаги и много еще других называют себя дагестанцами, если они даже друг друга не понимают, языки у них разные, а общаются между собой на русском?  А почему бы лезгины, аварцы, даргинцы, кумыки, лакцы, каратинцы, кайтаги и много еще других не называли себя русскими? Ведь они живут в России и все знают русский. Какое они отношение имеют к Дагестану, кроме как территориально?
Ответить
11 час.
petuhova_iv Петухова
ПУСТЬ ЖИВУТ ДОМА, ДЕЛАТЬ ИМ В РОССИ НЕЧЕГО! НАВОДЯТ ТОЛЬКО БАРДАК В СТРАНЕ.
Ответить
11 час.
Виктор Шилин
Не знаю куда написать? Сегодня смотрел&quot; Три Аккорда &quot; на первом Бля...ь в , .жюри из четырёх - четыре еврея чё за Х..ня?
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх