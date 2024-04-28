# Чернильница Напугали так напугали, даже и не знаю как мы это переживём! Вчера мы с вами уже обсуждали некоторые странности, так или иначе связанные с миграционными делами и надо сказать, что в миграционной политике видны определенные позитивные моменты.
Таджики что-то задумали: их МИД рекомендует своим не ездить в РФ
Комментарии
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Владимир
Ты сам себе противоречишь. Почему лезгины, аварцы, даргинцы, кумыки, лакцы, каратинцы, кайтаги и много еще других называют себя дагестанцами, если они даже друг друга не понимают, языки у них разные, а общаются между собой на русском? А почему бы лезгины, аварцы, даргинцы, кумыки, лакцы, каратинцы, кайтаги и много еще других не называли себя русскими? Ведь они живут в России и все знают русский. Какое они отношение имеют к Дагестану, кроме как территориально?
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11 час.
petuhova_iv Петухова
ПУСТЬ ЖИВУТ ДОМА, ДЕЛАТЬ ИМ В РОССИ НЕЧЕГО! НАВОДЯТ ТОЛЬКО БАРДАК В СТРАНЕ.
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11 час.
Виктор Шилин
Не знаю куда написать? Сегодня смотрел" Три Аккорда " на первом Бля...ь в , .жюри из четырёх - четыре еврея чё за Х..ня?
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11 час.
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