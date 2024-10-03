Антимонопольная служба признала МТС нарушителем за повышение цен на связь на 8% весной

Федеральная антимонопольная служба признала ПАО "МТС" нарушителем антимонопольного законодательства за повышение стоимости услуг сотовой связи, в среднем на восемь процентов в апреле-мае текущего года, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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