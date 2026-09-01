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Газета.ру

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Врач Удалов: обследование выявит глаукому на ранней стадии

Врач Удалов: обследование выявит глаукому на ранней стадии

Выявить глаукому на ранней стадии можно только при регулярном посещении офтальмолога раз в полгода, поскольку симптомы в начале развития болезни могут отсутствовать.

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