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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Вагинальный дискомфорт: причины и решения

Редкая женщина может похвастаться тем, что никогда не испытывала неприятных ощущений в интимной зоне, ведь, согласно статистике, такие симптомы, как влагалищный зуд или выделения с неприятным запахом, хотя бы раз в жизни наблюдались почти у каждой.

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