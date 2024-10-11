Подписал и все сдал...

Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Автор: ЮРИЙ  СЕЛИВАНОВ Президент Сербии Александр Вучич полностью поддержал экстремально антироссийскую декларацию, принятую на организованном Западом пропагандистском саммите «Украина-Южная Европа» в хорватском Дубровнике.

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