Подписал и все сдал...

Автор: ЮРИЙ СЕЛИВАНОВ Президент Сербии Александр Вучич полностью поддержал экстремально антироссийскую декларацию, принятую на организованном Западом пропагандистском саммите «Украина-Южная Европа» в хорватском Дубровнике.
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