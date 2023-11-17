Путин сделал заявление о критикующих СВО артистах

Людмила

Как всегда, мягковато. Всем хорошим не будешь. А почему же не сказали о том, что даже тех, кто ПОДДЕРЖИВАЕТ наших ребят на фронтах, с уважением говорит о родине и своих чувствах , артистах - преследуют, отстраняют от ролей. Предатели , значит, могут оскорблять народ, а народ должен ждать от них ещё и поступков. Вас - то они боятся критиковать. Такая лояльность непонятна. В этом случае мне Лукашенко ближе. Да и уехали те, кто был обласкан властью, державшиеся не на репертуаре сегодняшнего дня, а на известности. Остальные клоуны- это мелочь, возомнившая что то из себя. Вперёд, в Америку, создавать толпу вдоль красной дорожки на премиях. Думаю , даже туда их не пустят. Их просто никто не знает.