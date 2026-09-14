Снижение кадровой напряженности на рынке складской недвижимости в 2026 году — исследование IBC Real Estate и ОЭЗ «Максимиха»

Исследование, проведённое IBC Real Estate совместно с ОЭЗ «Максимиха», показало, что кадровая напряженность на рынке труда в сегменте складской недвижимости в 2026 году снижается.
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