В Томске обсудили вопросы оказания услуг в сфере дополнительного образования на базе школ

Под председательством Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Томской области Игоря Браниште состоялось расширенное заседание Общественного совета, участие в котором приняли представители Департамента общего образования Томской области, Департамента образования администрации Города Томска, общественные помощники бизнес-омбудсмена по вопросам образовательной деятельности, экономики, финансов и мер государственной поддержки, а также предприниматели, осуществляющие лицензированную образовательную деятельность.