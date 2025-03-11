На Алтае вынесли приговор матери, трехлетний сын которой устроил пожар и погиб

Мальчик любил играть со спичками 33-летнюю жительницу Солтонского района Алтайского края признали виновной в причинении смерти по неосторожности своему малолетнему сыну, сообщили в СК и прокуратуре региона.
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