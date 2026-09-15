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Продажи алкоголя в России за восемь месяцев снизились на 2%

Продажи алкоголя в России за восемь месяцев снизились на 2%

Игристые вина, ликероводочные изделия, сидр и медовуха показали рост продаж, в то время как остальные категории алкогольной продукции в России снизили объемы реализации.

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