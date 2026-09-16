Кто из звезд НХЛ до Овечкина помогал политикам? Ягр платил миллионы либералам, Койву выбрал президента Финляндии

Гашек хотел стать президентом Чехии, Третьяк — депутат Госдумы.Появление Александра Овечкина в предвыборном ролике «Единой России», где он находится в одном кадре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, вызвало бурю обсуждения.