Кто из звезд НХЛ до Овечкина помогал политикам? Ягр платил миллионы либералам, Койву выбрал президента Финляндии

Гашек хотел стать президентом Чехии, Третьяк — депутат Госдумы.Появление Александра Овечкина в предвыборном ролике «Единой России», где он находится в одном кадре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, вызвало бурю обсуждения.
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