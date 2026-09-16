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Кто из звезд НХЛ до Овечкина помогал политикам? Ягр платил миллионы либералам, Койву выбрал президента Финляндии

Кто из звезд НХЛ до Овечкина помогал политикам? Ягр платил миллионы либералам, Койву выбрал президента Финляндии

Гашек хотел стать президентом Чехии, Третьяк — депутат Госдумы.Появление Александра Овечкина в предвыборном ролике «Единой России», где он находится в одном кадре с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, вызвало бурю обсуждения.

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