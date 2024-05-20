Стали известны хедлайнеры уральского мотофестиваля «Движение»: LONE, Uma2rman, «Папин Олимпос»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая, ФедералПресс. Знаменитые артисты порадуют своими хитами екатеринбуржцев и гостей города во время проведения первого масштабного мотофестиваля на Урале «Движение», который пройдет 8 и 9 июня.
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