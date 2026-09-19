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Проба 2

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16 историй о работе, где маленькие радости находят тебя посреди обычного дня

16 историй о работе, где маленькие радости находят тебя посреди обычного дня

Рабочие будни умеют удивлять тогда, когда ничего особенного от них не ждешь: случайный поступок покупателя поднимает настроение, неожиданный подарок приносит радость, а пара теплых слов вдруг делает самый обычный день особенным.

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