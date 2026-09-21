24 теплыe истории и фото из провинции, где вода из колонки слаще городской, а на подоконниках сушат яблоки

Провинция — это места, где никто особенно не спешит: до магазина можно дойти пешком, соседей знаешь по именам, а главным событием вечера становится закат над рекой или разговор на лавочке у подъезда.
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