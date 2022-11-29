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Самые головокружительные фотографии со строительства небоскребов Нью-Йорка

Самые головокружительные фотографии со строительства небоскребов Нью-Йорка

В 1884 году в Чикаго было начато строительство первого небоскреба. В нем было аж целых 10 этажей! Однако уже в начале следующего века 10-этажным домом было никого не удивить, а главное строительство небоскребов в Америке переместилось в Нью-Йорк.

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