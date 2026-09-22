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Реальность фантастики и фантастическая реальность. 160 лет Герберту Джорджу Уэллсу

Реальность фантастики и фантастическая реальность. 160 лет Герберту Джорджу Уэллсу

Герберт Уэллс, родившийся 21 сентября 1866 года, считается одним из создателей фантастической литературы, а точнее – такого его направления как социальная фантастика.

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