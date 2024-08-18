«Идиллия Арт» татар музыка сәнгатен күтәрергә алынды: «Кадрларны үзебездә калдырасы иде»

«Югары уку йортын тәмамлап, чит илгә китеп танылды!» – дигән сүз хәзер инде гадәти хәлгә керде. Үзебездә генә талантлы яшьләргә шартлар тудырып булмыймы соң? Яңа гына барлыкка килгән «Идиллия Арт» үзәге иҗади яшьләрне – музыкантларны үстерү белән шөгыльләнәчәк.
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