И это не туалеты: выявлено самое грязное место во время круизного плавания

Будь то наблюдение за заходом солнца за горизонт, ежедневное пробуждение в новом порту или насыщенный шведский стол каждый вечер, круизные путешествия, как правило, являются идиллическим способом путешествия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии