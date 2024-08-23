Садоводы Челябинской области не могут получить компенсацию за подтопление

В результате июльских наводнений в СНТ «Электрометаллург» и «Мысы» южноуральского Сосновского района дома и участки жителей были затоплены, но до сих пор им не удается получить компенсацию за причиненный ущерб.
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