Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Работай или уезжай: жизнь нерадивых мигрантов резко поменяется. Минтруд нашёл управу для "незаменимых специалистов"

Работай или уезжай: жизнь нерадивых мигрантов резко поменяется. Минтруд нашёл управу для "незаменимых специалистов"

Предложенные ведомством новые правила налагают ответственность как на приезжих работников, так и на работодателей.

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Комментарии
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Сергей Трофимов
нужно вообще избавляться от всех нелегалов и легалов тогда освободится много жилья и будет большая экономия средств не нужно будит этих мусульман содержать половина из них дармоеды
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18 час.
Валерий Константинов
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18 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Вы посмотрите , что делается , Роздали нами поднятую землю застройками и всей инфраструктурой всем республикам бесплатно , а до этого учили , содержали , давали работу , а с ней и всю благодатную жизнь . И как только оперились закричали -МОЁ . А что там ваше ? Всё привезли и расставили по местам как при переезде в новую квартиру . Ну хорошо , живите как захотели дальше . Э ...нет выгнали всех строителей этого благостного проживания и начали засерать .... исполнили -воняет -не пойдёт . Ведь молодёжь своя  подросла и смотрит на Запад через забор . Ага там вкуснее пахнет ... поедем - а тут Сорос -ребятки давай к нам мы всё оплатим и поехали  ... а назад не платят Куда дальше ? А давай в Россию там всё дадут , приехали и давай по своим обычаям продолжать срать ... Ну как без этого ? А тут СВО народ в стране на помощь к соотечественникам , а эти тут как тут . А думаете кто работать на производствах будет ? Олигархи взвыли , нам кого угодно и как угодно работать ( с нарушениями КЗОТ ) . А это ведь царь не знает . Вот и вперёд на мины и пошёл брак и одни  не предвиденные расходы на его исправление , а с ними удорожание производства , приписки . А тут ещё на секретных производствах взрывы и поджоги Почти нарисованных торговых баз , за которые между прочим деньги выплачиваются страховыми организациями выплачиваются ох какие не малые . А вы всё ещё верите в случайные  взрывы в жилых домах .  А ВВП почему-то решил восполнить отток нормальных обученных русских рабочих на СВО , а замену им сделать абрекам , наибам ,декханам , хазарам и прочим расхитителям родительских отар , сдавая каждое утро волкам по овце на завтрак . Кстати , которые кроме шашлыка , винца  и очка в сральнике по жизни ничего не видели и изъясняются со всем миром жестами рук и даже ног . А русские ? Да пусть воюют и умирают , им же никто не  мешает , а если что добавим смертность , хозяев -то дома нет , можно и похулиганить и похамить , своровать что-нить
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18 час.

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