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Адриатическая лига. «Партизан» сыграет против «Меги», «Задар» встретится со «Студентски центар»

«Партизан» примет «Мегу», «Задар» сыграет против «Студентски центар». Адриатическая  лига Регулярный чемпионат Группа А Положение команд : Широки Босния и Герцеговина – 1-0, Будучность Черногория – 1-0, Игокеа Босния и Герцеговина – 1-0, ФМП Сербия – 1-0, Цедевита-Олимпия Словения – 1-0, Црвена Звезда Сербия – 0-1, Цибона Хорватия – 0-1, КРКА Словения – 0-1, Слован Словакия – 0-1, Борац Чачак Сербия – 0-1.

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