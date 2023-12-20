Сотрудники «Автобана» обменялись опытом с китайскими коллегами

Участники поездки в Китай посетили завод Shantui по производству асфальтобетонных заводов, асфальтоукладочных комплексов, дорожно-строительной техники и завод Linda, который осуществляет производство гидравлических систем для всех видов техники.
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