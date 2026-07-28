Суд освободил от наказания новоалтайца, побившего сына депутата АКЗС

В Новоалтайске суд вынес приговор местному жителю Станиславу Гарнецу за причинение легкого вреда здоровью сыну депутата АКЗС от КПРФ Людмилы Клюшниковой – Сергею Назаренко, сообщили "Банкфаксу" в объединенной пресс-службе судов Алтайского края.
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