Россия укажет на геополитические риски применения оружия по своей территории

По его словам, Москва на заседании Совбеза ООН (мероприятие пройдет в пятницу) укажет на геополитические риски использования ВСУ иностранного оружия по мирным целям на территории России, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».
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