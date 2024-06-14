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  • uikka uikka
    согласна, бесят такие посты...... а еще те, что пестрят опечатками и ошибками.... верстаки на коленке надо банить....В Москве объяснил...
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Россия укажет на геополитические риски применения оружия по своей территории

Россия укажет на геополитические риски применения оружия по своей территории

По его словам, Москва на заседании Совбеза ООН (мероприятие пройдет в пятницу) укажет на геополитические риски использования ВСУ иностранного оружия по мирным целям на территории России, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РИА «Новости».

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