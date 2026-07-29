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Аргументы недели

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Психологи рассказали, что интеллект жены влияет на продолжительность жизни мужчины

Психологи рассказали, что интеллект жены влияет на продолжительность жизни мужчины

Исследования Всемирной организации здравоохранения подтверждают то, о чём многие догадывались: наличие умной спутницы может почти вдвое уменьшить риск внезапной смерти для мужчины.

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