Поздравление главы МЧС России Александра Куренкова с Днем защитника Отечества

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! В этот праздничный день мы отдаем дань уважения всем военнослужащим, кто своим самоотверженным трудом вносит вклад в укрепление безопасности нашей страны.