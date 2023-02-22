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Поздравление главы МЧС России Александра Куренкова с Днем защитника Отечества

Поздравление главы МЧС России Александра Куренкова с Днем защитника Отечества

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества! В этот праздничный день мы отдаем дань уважения всем военнослужащим, кто своим самоотверженным трудом вносит вклад в укрепление безопасности нашей страны.

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