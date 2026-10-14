С наступлением сезона хурмы на прилавках покупатели часто сталкиваются с тем, что плод вяжет рот. Это происходит из-за растворимых танинов, которые при контакте со слюной вызывают ощущение стянутости.
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