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Закон, порядок, государство

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На Чукотке сотрудники полиции спасли мужчину, который не мог прийти домой

На Чукотке сотрудники полиции спасли мужчину, который не мог прийти домой

«Сотрудники полиции УМВД России по Чукотскому автономному округу спасли 70-летнего мужчину. Он ушел из дома на рыбалку и более пяти месяцев не возвращался домой.

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