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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Фулхэм» за 50 млн евро не продал Кевина «Роме». 23-летний вингер интересен и другим клубам Серии А (Globo Esporte)

« Рома » предложила 50 миллионов евро за полузащитника « Фулхэма » Кевина . По данным Globo Esporte, английский клуб отклонил предложение итальянцев.

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