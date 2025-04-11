Пермяки превратили буровой раствор внутри нефтяной скважины в канал передачи данных

Исследование выполнено в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». Буровой раствор является важнейшим компонентом процесса строительства скважины, который выполняет множество критических функций.
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