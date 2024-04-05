Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Вот и всё - Армения бросает России открытый вызов. Сегодня Пашинян начнет опасную игру из которой его вынесут вперед ногами

Вот и всё - Армения бросает России открытый вызов. Сегодня Пашинян начнет опасную игру из которой его вынесут вперед ногами

Интересная жизнь с Vera Star 5 апреля в Брюсселе состоится встреча премьера Армении Никола Пашиняна с Энтони Блинкеном и Урсулой фон дер Ляйен которая окончательно превратит некогда дружественную Армению в "недружественную" для России страну.

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