Группу цыганок, промышлявших серийными кражами iPhone в Петербурге, задержали сотрудники полиции. Старшее поколение карманниц активно вовлекало в криминал и молодняк.
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Группу цыганок, промышлявших серийными кражами iPhone в Петербурге, задержали сотрудники полиции. Старшее поколение карманниц активно вовлекало в криминал и молодняк.