Какое отопление лучше — центральное или автономное

Жильцы привыкли, что отопление жилого многоквартирного дома производиться централизовано. Однако в последние годы и жители многоквартирных домов все чаще задумываются об автономном обогреве своих квартир.
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