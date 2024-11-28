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Царьград

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Документы Сырского: Хакеры "Берегини" раскрыли секреты по защите техники ВСУ

Документы Сырского: Хакеры "Берегини" раскрыли секреты по защите техники ВСУ

Украинская группировка "Берегини" опубликовала секретный документ, утвержденный главкомом ВСУ Александром Сырским, касающийся защиты боевой техники от беспилотников, что вызвало широкий интерес специалистов оборонной сферы.

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