Документы Сырского: Хакеры "Берегини" раскрыли секреты по защите техники ВСУ

Украинская группировка "Берегини" опубликовала секретный документ, утвержденный главкомом ВСУ Александром Сырским, касающийся защиты боевой техники от беспилотников, что вызвало широкий интерес специалистов оборонной сферы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии