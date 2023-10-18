Путин и Си Цзиньпин заявляют о стремлении к равноправию в мире

Путин: Россия и Китай разделяют стремление к равноправному сотрудничеству в мире Россия и Китай стремятся к равноправному сотрудничеству в мире, заявил президент Владимир Путин, выступая на открытии III Международного форума «Один пояс, один путь», который проходит в Пекине.