Путин и Си Цзиньпин заявляют о стремлении к равноправию в мире

Путин: Россия и Китай разделяют стремление к равноправному сотрудничеству в мире Россия и Китай стремятся к равноправному сотрудничеству в мире, заявил президент Владимир Путин, выступая на открытии III Международного форума «Один пояс, один путь», который проходит в Пекине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии