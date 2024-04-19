«Челюсти», которые мы заслужили: стримерша оседала акулу и поранила ягодицы

Эротическая модель Натали Рейнольдс поцарапала ягодицы об акулу, сообщает портал Dexerto. Во время одного из стримов девушке удалось поймать акулу на удочку, после чего она подтянула хищницу к берегу, обмотала тросом и принялась позировать рядом с ней.