«Челюсти», которые мы заслужили: стримерша оседала акулу и поранила ягодицы

Эротическая модель Натали Рейнольдс поцарапала ягодицы об акулу, сообщает портал Dexerto. Во время одного из стримов девушке удалось поймать акулу на удочку, после чего она подтянула хищницу к берегу, обмотала тросом и принялась позировать рядом с ней.
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