В Приморском крае полицейские и общественники реализуют спецпроект «У терроризма нет будущего»

На территории Артемовского городского округа Приморского края проходят мероприятия в рамках спецпроекта «У терроризма нет будущего», направленные на просвещение школьников и студентов о разрушительных последствиях идеологии терроризма, формирование у них уважения и почтения к памяти погибших, а также нетерпимости к экстремистским проявлениям.
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