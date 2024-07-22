Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Вот вам и либерал: новый президент Ирана первым делом объявил о желании подписать с РФ военный договор, как с КНДР

Вот вам и либерал: новый президент Ирана первым делом объявил о желании подписать с РФ военный договор, как с КНДР

Не успели выбрать на пост президента Ирана Масуда Пезешкиана, как он заявил о желании подписать с Россией такой же договор, как ранее подписали Путин и Ким Чен Ын.

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