Энтони Дэвис: «Мы одобряем выход Леброна и Бронни Джеймсов на паркет вместе. Было здорово наблюдать за ними на тренировке»

«Было здорово понаблюдать за Леброном и Бронни Джеймсами на тренировке. Сегодня Бронни забросил трехочковый через отца.
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