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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о том, что дочь бросает ракетку на тренировке: «Тренер посмотрел на меня и сказал: «Даже не знаю, откуда она это взяла»

Даниил Медведев рассказал об отношениях с дочерью после победы над Артуром Риндеркнешем в третьем круге US Open – 6:4, 6:4, 6:4.

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