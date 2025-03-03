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Маск карикатурой проиллюстрировал саммит по Украине в Лондоне на фоне

Маск карикатурой проиллюстрировал саммит по Украине в Лондоне на фоне происходящего на самой Украине Глава американского департамента эффективности DOGE Илон Маск прокомментировал так называемый саммит в поддержку Украины в Лондоне.

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Комментарии
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Eduard
Мафия! Европа имеет вид мафии!
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18 час.
Eduard
Пешки это укропы,а за столом боровы из Европы!
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18 час.
Eduard
Молодец,очень умный мужик и говорит то что думает,а не за то что платят!
Ответить
18 час.
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