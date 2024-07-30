Врачи назвали продукты, которые помогут защитить сосуды от тромбов

Ранее считалось, что масло, яйца, баранина, сало и творог способствуют повышению уровня холестерина.Врач Ольга Помойнецкая поделилась рекомендациями по питанию, которые помогут снизить уровень вредного холестерина и защитить сосуды от тромбов.