Врачи назвали продукты, которые помогут защитить сосуды от тромбов

Ранее считалось, что масло, яйца, баранина, сало и творог способствуют повышению уровня холестерина.Врач Ольга Помойнецкая поделилась рекомендациями по питанию, которые помогут снизить уровень вредного холестерина и защитить сосуды от тромбов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии