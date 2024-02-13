Любовь на расстоянии: миф или реальность

Существует ли любовь на расстоянии в сотни или даже тысячи километров? Кто-то скажет, что это все выдумки и фантазии, а кто-то будет утверждать обратное, настаивая, что расстояние не является преградой на пути двух любящих сердец.
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