AMD Ryzen AI Max+ 395 и 128 ГБ ОЗУ. Ninkear показала на IFA 2026 мини-ПК для ИИ — Z1

Компьютер на AMD Ryzen AI Max+ 395 рассчитан на создание контента и локальную работу с нейросетями Ninkear впервые показала на выставке IFA 2026 в Берлине Z1 — мини-ПК на базе AMD Ryzen AI Max+ 395, предназначенный для локального запуска ИИ-моделей.