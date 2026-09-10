AMD Ryzen AI Max+ 395 и 128 ГБ ОЗУ. Ninkear показала на IFA 2026 мини-ПК для ИИ — Z1

Компьютер на AMD Ryzen AI Max+ 395 рассчитан на создание контента и локальную работу с нейросетями Ninkear впервые показала на выставке IFA 2026 в Берлине Z1 — мини-ПК на базе AMD Ryzen AI Max+ 395, предназначенный для локального запуска ИИ-моделей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым