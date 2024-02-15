Артём Усс впервые рассказал о своем побеге из Италии

РБК пишет, что Усс опроверг слухи о покупке услуг ради бегства. Сын бывшего главы Красноярского края Артем Усс дал комментарий по поводу слухов о покупке «услуг по побегу» из Италии, который якобы для него провела его семья.
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