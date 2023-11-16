МИД Китая раскритиковал слова Байдена о «диктаторе» Си Цзиньпине

Министерство иностранных дел Китая считает слова президента Соединенных Штатов Джо Байдена, назвавшего председателя КНР Си Цзиньпина «диктатором», безответственными и ошибочными, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД Китая Мао Нин.
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