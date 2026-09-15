Щёлковские врачи удалили пациенту 15-сантиметровую опухоль

В Щёлкове хирурги успешно удалили у мужчины опухоль более 15 см, причинившую сильную боль при движении и сидении.
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