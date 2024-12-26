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Свежие комментарии

Инструкция по применению бокалов

Инструкция по применению бокалов

Хороший бармен обязан знать не только состав коктейля, но и в какой бокал его налить.Если вы решите завести у себя дома хороший бар, будьте добры изучить материал и подготовить правильные бокалы для соответствующих напитков.

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