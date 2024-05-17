В выходные в столице пройдут ярмарки местной продукции

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные дни, 18-19 мая 2024 года, в секторах столицы пройдут различные ярмарки местных производителей с целью предоставления жителям столицы доступа к сезонной сельскохозяйственной продукции.
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